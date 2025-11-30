Haberler

Engelli Bireylerin İstihdamı İçin Model Merkez: ZEKİ Yaşam Merkezi

Engelli Bireylerin İstihdamı İçin Model Merkez: ZEKİ Yaşam Merkezi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu tarafından tanıtıldı. Merkezin işleyişi ve projeleri hakkında bilgi veren komisyondan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ZEKİ'nin engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyen bir model olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin eğitim, üretim ve istihdama katılımını destekleyen Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyelerine tanıtıldı.

Komisyonun Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından engelli bireylerin sosyal uyumunu ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen merkezde incelemelerde bulundu.

Korumalı iş yerlerini gezen heyet engelli bireylerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, merkezin işleyişi ve projeleri anlattı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Kasapoğlu, komisyon olarak saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bu çerçevede bugün Manisa'da uygulama örneklerinin takibi ve sivil toplumun taleplerini dinlemek adına kapsamlı bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın da İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 8 ilimizi kapsayan yoğun bir çalışmamız olacak." dedi.

ZEKİ Yaşam Merkezinin Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "ZEKİ Yaşam Merkezi, bireylerimizin yaşamın merkezinde bağımsız şekilde yer almasını önceleyen bir alan. Bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında ZEKİ Yaşam Merkezinin tüm OSB'ler için önemli bir model olduğunu gördük. Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, merkezin engelli bireylerin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde yer almasına katkı sağladığını belirterek, organize sanayinin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün desteğinin önemine dikkati çekti.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Heyet, daha sonra Manisa Valiliğine geçti, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar ve bölgesel değerlendirmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Bir anda yanmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.