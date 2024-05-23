Engelli Bireylerin Eğitim Sorunlarına Çözüm Önerisi

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, engelli bireylerin eğitime erişimde büyük sorunlar yaşadığını belirterek, "Engelli bireylerin sosyal yaşamda ve iş hayatında var olabilmeleri için aylık en az 40 saat bireysel eğitim, ve 10 saatlik grup ders ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda engelli bireylerin eğitime erişiminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Engelli öğrencilere haftalık iki saat bireysel eğitim ve bir saat grup eğitimi için destek ödemesi yapıldığını belirten Dinçer, bunun yeterli olmadığını vurguladı.

Dinçer, şunları söyledi:

Aralık 2023 yılı verilerine göre ülkemizde 500 binden fazla özel eğitime ihtiyaç duyan birey bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alabilmesi ve bireysel gelişim sağlayabilmesi büyük önem taşımaktadır. Engelli öğrencilerimize halihazırda haftalık iki saat bireysel eğitim ve bir saat grup eğitimi için destek ödemesi yapılmaktadır. Zaten dezavantajlı durumda olan öğrencilerimiz için verilen bu destek yeterli değildir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere destek ödemeleri, bireysel eğitim için haftada 10 saate, grup dersleri için de haftada iki saate çıkarılmalıdır. Engelli bireylerin sosyal yaşamda ve iş hayatında var olabilmeleri için aylık en az 40 saat bireysel eğitim, ve 10 saatlik grup ders ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır."