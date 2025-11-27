Haberler

Engelli Bireylerin Başarıları Ödüllendirildi

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde 22 engelli birey, azim ve kararlılıklarıyla topluma örnek olmanın ödülünü aldı. Törende engelli bireylerin hikayeleri paylaşılırken, toplum için ilham kaynağı oldukları vurgulandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen "Senin Hikayen Bizim İlham Kaynağımız" ödül töreni, gerçekleştirildi.

Etkinlikte toplam 22 kişiye başarı ve ilham ödülü verildi.

Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Halis Candal, engelli bireylerin azim ve kararlılıkla ortaya koydukları başarıların toplum için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Candal, "Bugün burada sadece bir ödül töreni için değil, kalplere dokunan hikayelerimize tanıklık etmek için toplandık. Engelleri aşarak başarıya ulaşan her bir üyemiz, bizlere azmin, sabrın ve inancın gücünü bir kez daha gösterdi. Engelli olmak, asla pes etmemektir, her zorluğa rağmen gülümseyebilmektir. ve sizler bu gülümsemenin, bu mücadelenin en güzel örneklerisiniz. Sizlerle gurur duyuyor, her birinizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Etkinlikte, çeşitli alanlarda başarı göstererek topluma örnek olan 22 engelli bireyin hikayeleri paylaşıldı. Bu hikayelerin görünür kılınmasının hem farkındalık oluşturduğunu hem de diğer bireylere cesaret verdiği belirtti.

Tören, plaket takdimlerinin ardından yapılan eğlenceyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Usta, Millet Partisi İl Başkanı Rıfat Yılmaz, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Ender Çıkla, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kürşat Gündoğdu ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Üzeyir Bahadır katıldı.

