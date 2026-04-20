Haberler

Antalya'da engelliler sanal gerçeklik gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 'Engelsiz Aspendos' projesi kapsamında, engelli bireyler VR gözlükleri ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme fırsatı buldu. Proje, Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlandı.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde, müdür yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz deneyim sundu.

Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmasıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelliler, Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanını yakaladı.

Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, sanal tur sırasında sanki gerçekten Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaymış gibi hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

Beşiktaşlılara ahlar vahlar ettirdiler
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

Beşiktaşlılara ahlar vahlar ettirdiler
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı

Ülkenin sanatçıları bile ayaklandı: İsrail ile maç yapamazsınız