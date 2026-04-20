Antalya'da engelliler sanal gerçeklik gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi

Antalya'da engelli bireyler, VR (sanal gerçeklik) gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezme fırsatı buldu.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde, müdür yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz deneyim sundu.

Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmasıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelliler, Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanını yakaladı.

Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, sanal tur sırasında sanki gerçekten Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaymış gibi hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür etti.