CHP'li Nazlıaka: "Uğur Yıldırım İçin Adalet İstiyoruz"

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Mor Menekşe Bakım Merkezi'nde "aşırı doz ilaç" nedeniyle yaşamını kaybeden 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım'ın davasının ilk duruşması sonrası yaptığı açıklamada, "Engelli bireyler güvende değil. Denetimler yetersiz. Yöneticiler sorumsuz. Kadrolar liyakatsiz. Daha kaç engelli yurttaşımız ihmal ve istismar sonucu zarar görecek? Engelli bireyler bu toplumun en korunması gereken yurttaşlarıdır. Onların yaşam hakkı, güvenliği ve onuru devletin asli sorumluluğundadır. Adalet gecikirse, yeni Uğurların önüne geçilemez" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Mor Menekşe Bakım Merkezi'nde "aşırı doz ilaç" nedeniyle yaşamını kaybeden 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım'ın davasının ilk duruşmasını takip etti.

Duruşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazlıaka, "Duruşma boyunca Uğur'un annesi sessizce oturdu, iki eliyle tuttuğu evladının fotoğrafını mahkeme heyetine gösterdi. Sanıklar, adeta otizmli olduğu için Uğur'u suçlarcasına acımasız ifadeler kullanıldığında annenin gözleri sık sık doldu. Yine de sessizliğini bozmadı" dedi.

Yıldırım'ın ölümünün yalnızca bir ihmal değil, yaşam hakkına yönelik ağır bir müdahale olduğunu söyleyen Nazlıaka, "Kurum sorumlusunun, 'Uğur hiç bağlanmadı', 'Saldırgan değildi ama ihtimali vardı' şeklindeki çelişkili ve sorumluluktan uzak savunmaları kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Sorumlu hemşirenin, 'Kuruma tek başıma bakıyordum, yaklaşık 50 hasta vardı' beyanı ise denetim ve personel yetersizliğinin vahametini ortaya koymaktadır. İlaç dağıtımının otizmli bir çocuğa yaptırıldığını duyduğumuzda ise kulaklarımıza inanamadık" ifadelerini kullandı.

"Bakım merkezlerinden ölüm, ihmal ve istismar haberleri gelmeye devam ediyor"

İddialara göre, otizmli çocukların çıplak şekilde gezdirildiğini, aç bırakıldığını, birbirlerinin dışkılarını yediklerini ve görevlilerce şiddete maruz kaldıklarını söyleyen Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Furkan Satıcı adlı bir başka evladımızın da yaşamını kaybettiği bu bakım merkeziyle ilgili davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. 9 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması 24 Haziran'da görülecek. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soruyorum: Tıpkı Niğde Engelsiz Yaşam ve Bakım Merkezi'nde ve Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde olduğu gibi, bakım merkezlerinden ölüm, ihmal ve istismar haberleri gelmeye devam ediyor. Engelli bireyler güvende değil. Denetimler yetersiz. Yöneticiler sorumsuz. Kadrolar liyakatsiz. Daha kaç engelli yurttaşımız ihmal ve istismar sonucu zarar görecek? Kaç evladımız yaşamını kaybedecek? Kaç anne, gözyaşları içinde evladının fotoğrafına bakacak? Denetim mekanizmaları ne zaman etkin ve bağımsız şekilde işletilecek? Engelli bireyler bu toplumun en korunması gereken yurttaşlarıdır. Onların yaşam hakkı, güvenliği ve onuru devletin asli sorumluluğundadır. Adalet gecikirse, yeni Uğurların önüne geçilemez."

Kaynak: ANKA