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Engelli Bireyler için Engelsiz Ulaşım: Erzurum Kart Uygulaması

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 'Erzurum Kart' mobil uygulaması ile bedensel ve görme engellilerin toplu taşıma araçlarından engelsiz şekilde faydalanmasını sağlıyor. Uygulama, engelli bireylerin otobüs duraklarını bildirmesini ve otobüslerin engelli rampalarını kullanarak onlara yardımcı olmasını mümkün kılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Erzurum kart" mobil uygulamasıyla bedensel ve görme engelliler, toplu taşıma araçlarından engelsiz şekilde faydalanıp zamandan da tasarruf ediyor.

Kış mevsimin çetin geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da, engelli bireylerin her zaman toplu taşıma araçlarında rahatça seyahat etmeleri adına Büyükşehir Belediyesince "Erzurum Kart" mobil uygulamasına ilave yazılım geliştirildi.

Kentteki bedensel ya da görme engelliler, belediye imkanlarıyla geliştirilen mobil uygulama üzerinden bulundukları durağı, binecekleri belediyeye ait toplu taşıma aracına bildiriyor.

"Bu durakta engelli yolcu binecektir" bildirimini alan şoför ise durağa yaklaştığında park ettiği otobüsün rampasından bedensel engelli vatandaşı çıkarıp otobüse bindiriyor.

Uygulamada ayrıca görme engelli bireyler için sesli olarak otobüsün durağa geliş süresi de aktarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, belediye olarak engelli vatandaşların hizmetine yönelik hayırlı bir işe vesile olduklarını söyledi. ?

Engelli vatandaşlar için toplu ulaşımı engelsiz hale getirebilmek adına "Erzurum kart" uygulaması üzerine yazılım geliştirdiklerini anlatan Aynalı, "Durakta bekleyen engelli kardeşimiz, o durağa gelecek otobüse bildirim gönderiyor, bu bildirim toplu ulaşım aracındaki şoför ekranına düşüyor ve şoförümüz bütün hazırlığını ona göre yapıyor. Otobüsü durağa uygun şekilde yanaşıp engelli kardeşimizi araca bindiriyor." dedi.

Aynalı, bu tarz hizmetleri artıracaklarını ifade ederek, engelli vatandaşların uygulamayla otobüslerin duraklara geleceği süreyi izlediğini dile getirdi.

"Uygulamayla engelli bireylerimiz, özellikle kışın yağmurdan, kardan, soğuktan etkilenmemiş olacak ve zamandan da tasarruf edecek" diyen Aynalı, kentte 50 bin civarında engelli vatandaşın bulunduğunu, bir kişi bile olsa dahi bu hizmeti yapma sorumluluğunu hissederek uygulamayı hayata geçirdiklerini aktardı.

"Bu hizmet ve uygulamadan engelli bireylerimiz çok memnun"

Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sadullah Efe ise akıllı kentlerin konuşulduğu bir dünyada, Erzurum'da böyle bir uygulamanın, engelli bireylerden başlamasının ve akıllı ulaşım hizmetlerinin devreye girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Toplu taşıma araçlarında engelli rampalarının bulunduğunu ancak zaman zaman engelli bireylerin duraklarda sorun yaşadığını hatırlatan Efe, şöyle devam etti:

"Bu uygulama gerçekten engellilerin mağduriyetinin önlenmesinin yanı sıra engellilere verilen değerin de göstergesi. Ulaşılabilir ve yaşanılabilir kent, her birey gibi engellilerin de hakkı, bu hakkı bize sağladığı için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu hizmet ve uygulamadan engelli bireylerimiz çok memnun."

Bedensel engelli Züleyha Bingöl de engellilerin, toplum ve hayatın içinde yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin ulaşım ve erişim olduğuna dikkati çekti.

Ulaşım araçlarında yaşanan sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara başvurduklarını dile getiren Bingöl, "Bu şekilde çözüm yolunu açıkçası beklemiyorduk, sürpriz oldu. Uygulama tam anlamıyla en ince detaylarıyla düşünülmüş ve engellilere yönelik ulaşım mazeretini ortadan kaldıracak. Bu hizmeti çok beğendik." diye konuştu.

"Uygulama bizim gören gözümüz oldu"

Görme engelli Ahmet Sunaç ise ulaşım açısından engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamanın faydalı olduğunu vurgulayarak, "Uygulamayla zamandan tasarruf sağlıyoruz, durağa gitmeden otobüsün ne zaman geleceğini biliyor ve ona göre hazırlık yapıyoruz. Uygulama bizim gören gözümüz oldu, artık kimseye otobüs nerede kaldı sormamıza gerek kalmadı." ifadesini kullandı.

Sunaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ulaşım Daire Başkanlığına projeden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi erzurum

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