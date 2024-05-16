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Engelli bireyler için asker uğurlaması yapıldı

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Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için asker uğurlaması düzenledi. Etkinlikte davul-zurna eşliğinde eğlence yapıldı ve engelli bireylerin ellerine kınalar yakıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da özel bireyleri anneleriyle birlikte birliklerine uğurladı.

Sultangazi Belediyesince, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için asker uğurlaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de temsili askerlik uygulaması kapsamında vatani görevlerini yerine getirecek engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte davul-zurna eşliğinde eğlence yapıldı. Vatani görevlerini yerine getirecek engelli bireylerin ellerine kınalar yakıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da 1 gün boyunca askerlik yapacak özel bireyleri anneleriyle beraber birliklerine uğurladı.

Vatan borcunun namus borcu olduğunu belirten Dursun, "Özel bireylerimizin temsili olarak vatani görevlerini yerine getirme mutluluğunu yaşadıklarını görmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahman Dursun Engelliler Haftası Sultangazi Engelliler Güncel Haberler

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