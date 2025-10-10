Haberler

Engelli Bireyin Cesedi İzmir'de Bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde engelli İbrahim Aslan'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
