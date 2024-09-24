Üye Girişi
Haberler

Enez Deniz Limanı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Enez Deniz Limanı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saros Körfezi'nde deniz güvenliğini sağlamaya başladı. Ekipler, kaçakçılık, kanunsuz geçişler ve deniz kazalarıyla mücadele edecek.

EDİRNE İl Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesindeki Saros Körfezi'nde göreve başladı.

Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü, güneyde ve batıda Ege Denizi ve Yunanistan ile mülki ve milli sınır ile çevrili olan Enez'de, İl Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hizmet vermeye başladı. Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Polisimiz artık Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile birlikte denizde ve sahilde de göz açtırmıyor. Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek, kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak, otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler yapmak, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak, denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak, gibi konularda ilçemize ve ilimize hizmet vermeye başlamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Sahil Güvenlik Saros Körfezi Kaçakçılık Denizcilik Güvenlik Politika 3-sayfa Edirne Güncel Enez

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid Alaves maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Walsall Leicester City maçı CANLI izle! Walsall Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Chelsea Barrow maçı CANLI izle! Chelsea Barrow maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Como maçı CANLI izle! Atalanta Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });