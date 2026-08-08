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Enez'de Uluslararası Sularda Trol Teknelerine Su Ürünleri Denetimi

Enez'de Uluslararası Sularda Trol Teknelerine Su Ürünleri Denetimi
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Edirne'nin Enez ilçesinde uluslararası sularda avcılık yapan trol teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde uluslararası sularda avcılık yapan trol teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Enez Balıkçı Barınağı'nda yapılan denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında teknelerin avcılık faaliyetleri ile ruhsat ve izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlere İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Aslan, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Denetimlerin, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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