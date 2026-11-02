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Enez'de evinde ölü bulunan Kıbrıs Gazisi İlhan Serin, askeri törenle defnedildi.

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Enez'de evinde ölü bulunan Kıbrıs Gazisi İlhan Serin, askeri törenle defnedildi.
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Enez'de yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Kıbrıs Gazisi İlhan Serin (72), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Serin'in cenazesi, ikindi vakti Enez Ayasofya Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Kıbrıs Gazisi İlhan Serin (72), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Ömer Bey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evde tek başına yaşayan Kıbrıs Gazisi İlhan Serin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, Serin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İlhan Serin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Serin'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan İlhan Serin'in cenazesi, Enez'e getirildi. Kıbrıs Gazisi Serin için askeri tören düzenlendi. Serin'in cenazesi, ikindi vakti Enez Ayasofya Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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