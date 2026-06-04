Haberler

Edirne'de Çevre Haftası'nda duvar yeşillendirme ve sahil temizliği yapıldı

Edirne'de Çevre Haftası'nda duvar yeşillendirme ve sahil temizliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Haftası kapsamında duvar yeşillendirme ve sahil temizliği etkinliği düzenlendi. Vakıf köyünde gerçekleşen etkinlikte köy sakinlerine bitkiler dağıtıldı ve sahil temizlendi.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Haftası kapsamında duvar yeşillendirme ve sahil temizliği yapıldı.

Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta etkinlikleri kapsamında Vakıf köyünde "Dünya Bize Emanet" teması ve "Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Köyler, Temiz Sahiller" mottosuyla duvar yeşillendirme ve sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan köy sakinlerine acem borusu, yasemin ve hanımeli gibi bitkiler dağıtıldı.

Köy halkı tarafından bitkiler duvar diplerine dikilerek köyün daha yeşil ve çevreci görünüme sahip olması sağlandı.

Öte yandan Vakıf sahili de köy sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından temizlendi.

Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, doğayla uyumlu yaşam anlayışını desteklemek, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çevresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağlandığını belirtti.

Etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, Vakıf Köyü Muhtarı İzzet Yaman ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1018 kişi gözaltına alındı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu