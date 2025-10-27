Haberler

Enez Belediye Başkanı Günenç'ten Kaymakam Ayık'a Ziyaret

Güncelleme:
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Kaymakamı Merve Ayık'a bir ziyarette bulunarak işbirliği yapacaklarını söyledikten sonra Ayık'a görevinde başarı diledi. Ayrıca, Keşan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen atölyeye minik öğrencilerin katıldığı bildirildi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Kaymakamlığı görevine başlayan Merve Ayık'a ziyarette bulundu.

Günenç, ziyarette, işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını belirterek, Ayık'a görevinde başarı diledi.

Ayık da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Keşan'da minikler 29 Ekim Atölyesi'ne katıldı

Keşan Kent Müzesi'nde 29 Ekim Atölyesi düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla müzede düzenlenen atölyeye katıldı.

Çocuklar hazırladıkları ay yıldızlı taçlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Keşan Belediyesinden kermese destek

Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Rasim Ergene İlkokulunda düzenlenen kermese katıldı.

Ergene, okul aile birliği tarafından düzenlenen kermeste öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Kermeslerde dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Ergene, "Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
