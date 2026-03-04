Bakan Bayraktar, Kanada'da Alberta Eyaleti Enerji ve Maden Bakanı Jean ve Ontario Eyaleti Enerji Bakanı Lecce ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'da Alberta eyaleti Enerji ve Maden Bakanı Brian Jean ve Ontario eyaleti Enerji Bakanı Stephen Lecce ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'da temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Toronto temaslarımız kapsamında Alberta eyaleti Enerji ve Maden Bakanı Sayın Brian Jean ve Ontario eyaleti Enerji Bakanı Sayın Stephen Lecce ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde hidrokarbon üretiminden küçük modüler reaktörlere (SMR), kritik minerallerden madencilik ve nükleer enerji alanlarına kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kanada ile temaslarımızı somut ortak projelere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüştürme yönünde sürdüreceğiz."

