Bakan Bayraktar, çocuklarla bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık tarafından düzenlenen 'Enerji ve madencilik' temalı resim yarışmasına katılan çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan kapsamında bakanlığımız tarafından düzenlenen 'Enerji ve madencilik' temalı resim yarışmasına katılan yavrularımızla kendi eserlerinden oluşan sergide bir araya gelerek Türkiye'nin yarınlarına dair hayallerini paylaştık. Sergideki tüm resimleri tek tek inceledik, her bir öğrencimizden resimlerinin hikayelerini dinledik. Çocuklarımızın tertemiz zihinlerindeki o güçlü Türkiye vizyonunun, bizler için ne kadar büyük bir ilham kaynağı olduğunu yürekten hissettik. Ülkemizdeki evlatlarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı