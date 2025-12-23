Haberler

ENDONEZYALI KADININ CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 31 yaşındaki Endonezya uyruklu Komang Dewantari'nin cansız bedeni Kleopatra Plajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde Endonezya uyruklu Komang Dewantari'nin (31) cansız bedeni bulundu.

Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda saat 16.00 sıralarında hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin Endonezya uyruklu Komang Dewantari olduğu tespit edildi. Dewantari, olay yerine gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Savcının incelemesinin ardından Dewantari'nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

