Endonezya, üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici olarak engelledi

Endonezya, üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'u geçici olarak engelledi.

Antara'nın haberine göre Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Grok'a geçici erişim engeli getirildiği belirtilen açıklamada, kararın gerekçesinin, "kadınlar, çocuklar ve genel halkı yapay zekayla üretilmiş uygunsuz içeriklerin psikolojik ve sosyal zararlarından korumaya yönelik acil ihtiyaç" duyulması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, " Hükümet, rıza dışı cinsel sahte içerikleri dijital ortamda ciddi bir insan onuru ve vatandaş güvenliği ihlali olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.

Endonezya hükümeti 7 Ocak'ta Grok ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle X'e erişim engeli getirebileceğini açıklamıştı.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.