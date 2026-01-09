Haberler

Endonezya Savunma Bakanı Siamsoeddin, Aselsan'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'da bulunan Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, ASELSAN'ı ziyaret ederek yerli ve milli teknoloji ürünleri hakkında bilgi aldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Her iki Bakan, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde toplantı gerçekleştirirken Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da yer aldı. Bakan Yaşar Güler ve beraberindekiler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı."

Kaynak: ANKA / Güncel
