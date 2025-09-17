Endonezya Polisi, Uyuşturucu Kaçakçılığını Engelledi

CAKARTA, 17 Eylül (Xinhua) -- Endonezya polisi, Malezya'dan getirilen 51 kilogram metamfetaminin ülkeye sokulmasını önledi. Kaçakçılık girişiminin arkasında firari uyuşturucu baronu Fredy Pratama'nın yönettiği uluslararası bir şebekenin olduğu belirtildi.

Güney Kalimantan Polis Narkotik Soruşturma Müdürlüğü Müdürü Kıdemli Komiseri Baktiar Joko Mujiono, salı günü yaptığı açıklamada 11 Eylül'de Güney Kalimantan eyaletinin Banjarmasin kentindeki bir otelin avlusunda iki kuryeyi 48 paket metamfetaminle yakaladıklarını söyledi.

Operasyonda 45.231 adet ecstasy hapı içeren ve toplam ağırlığı 18,8 kilogram olan 9 paket ve 9.927 adet ecstasy hapı içeren 4,2 kilogram ağırlığında 2 paketin yanı sıra 104,4 gram ağırlığında da bir paket ecstasy tozu ele geçirildi.

Polis yetkilileri, uyuşturucuların Batı Kalimantan'ın Pontianak kentinden karayoluyla, transit noktası ve dağıtım alanı olarak kullanılması planlanan Güney Kalimantan'daki Banjarmasin'e taşındığını belirtti.

El koyma işlemiyle 301.717 kişinin olası uyuşturucu bağımlılığı riskinden kurtarıldığı tahmin ediliyor.