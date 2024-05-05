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Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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