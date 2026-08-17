Endonezya Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Endonezya Bağımsızlık Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, savunma firmalarından yetkililer ve çok sayıda milletvekili katıldı.

İki ülkenin halk danslarının sergilenmesiyle başlayan resepsiyon, milli marşların okunmasıyla devam etti.

" Endonezya, Türkiye'nin kıymetli ve stratejik ortağıdır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Endonezya Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Güler, Endonezya'nın bağımsızlığı uğrunda mücadele edenleri de andı.

Güler, Endonezya'nın Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen asırlardır devam eden güçlü tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü bir dostluk ve kardeşliğin bulunduğunu belirtti.

Bu bağların karşılıklı güvene, ortak çıkarlara ve geleceğe yönelik güçlü işbirliği iradesine dayanan çok boyutlu ilişkilere sağlam bir zemin oluşturduğuna işaret eden Güler, şöyle devam etti:

"Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Endonezya, dinamik nüfusu ve sahip olduğu yüksek potansiyeliyle hem bölgesinin önemli ülkelerinden birisi hem de Türkiye'nin kıymetli ve stratejik ortağıdır. Son yıllarda liderlerimiz arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ve artırılan üst düzey temaslar, ikili ilişkilerimizin ulaştığı müstesna seviyenin de bir göstergesidir. Bu çerçevede ticaret ve yatırımlardan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar pek çok alanda işbirliğimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

Halklarımız arasındaki bağların güçlendirilmesini de ilişkilerimizin geleceği açısından son derece kıymetli görüyoruz. Bu kapsamda turizm hareketliliğinin artması, eğitim alanındaki yakın temaslarımız ve Türkiye'de öğrenim gören binlerce Endonezyalı kardeşimizin ülkelerimiz arasında birer gönül ve kültür elçisi haline gelmeleri bu güçlü beşeri bağların pekiştirilmesine müstesna katkılar sağlamaktadır."

"KAAN satışı işbirliğimizi daha üst seviyelere taşımıştır"

Güler, Endonezya ile çeşitli alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayisi alanlarında da işbirliğinin güçlendirildiğini vurgulayarak, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı tecrübe paylaşımının, yakın temasların ve müşterek eğitim tatbikat faaliyetlerinin artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Savunma sanayisi alanındaki işbirliklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizin yerli ve milli olarak üretmekte olduğu 5'inci nesil milli muharip savaş uçağı KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik vardığımız mutabakat, bu alandaki işbirliğimizi daha da üst seviyelere taşımıştır. Bu alanda mevcut projelerimizi ilerletmenin yanı sıra diğer platformlarda da 'kazan-kazan' ilkesine dayalı işbirliklerimizi geliştirerek, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven ve dayanışmayı daha da artırmayı hedefliyoruz.

İçinden geçtiğimiz çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, Endonezya gibi dost ve kardeş ülkelerle olan dayanışma ve işbirliğimizi daha da güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Nitekim Türkiye ve Endonezya'nın uluslararası platformlarda da birlikte çalışmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı G-20, D-8 gibi çok taraflı platformlarda yürüttüğümüz uyumlu çalışmalar, küresel barış ve istikrara yönelik ortak tutumumuzun önemli bir tezahürüdür."

Güler, Endonezya ile bu konularda da birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve ortak gelecek vizyonu sayesinde ilişkilerin çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını söyledi.

Savunma sanayindeki işbirliğin güvene dayalı inşa edildiği vurgusu

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama da konuşmasında, Türkiye ve Endonezya'nın "zor zamanlarda dost kalmaya devam ettiğini", bundan dolayı "gerçek dost" olduklarını belirtti.

Dünyada milletler arasındaki güvenin aşındığını, bu yüzden dünyanın "iyileşmeye ihtiyacı olduğunu" vurgulayan Purnama, "Bölünmeler derinleşiyor ve dünyanın birçok yerinde çatışmalar devam ediyor. Endonezya ve Türkiye, bu soruna yönelik cevabın bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

Purnama, iki ülke arasında savunma sanayinin güven üzerine inşa edildiğini, bunun da Türk savunma sanayisine gerçek anlamda duyulan güven olarak kendini gösterdiğini belirterek, Endonezya ve Türkiye'nin bu alandaki somut işbirliklerinin önemine değindi.

Savunma işbirliğinin, ulusları koruduğunu, barış ve istikrarı güvence altına aldığını belirten Purnama, karşılıklı ekonomik yatırımların da iki ülke halklarının refahını inşa ettiğini dile getirdi.

Purnama, Türk şirketlerin Endonezya'ya yatırım yapmaya devam ettiğinin, Endonezya firmalarının da Türkiye'de yatırımlarının olduğunun altını çizerek, enerji alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Son 3 yılda 1000'den fazla Türk şirketiyle görüştüğünü aktaran Purnama, "Liderlerimiz toplam 375 milyonluk nüfus ve yaklaşık 3,1 trilyon dolar tutarındaki toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile ticarette 10 milyar dolar hedefi belirledi." dedi.

Purnama, iki ülke arasında ticaretin öncelik haline gelmesi gerektiğine işaret ederek, hükümetlerin pazar erişimi açması ve engelleri kaldırması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin ASEAN için önemi

Türkiye'nin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) diyalog ortağı olduğunu hatırlatan Purnama, şöyle devam etti:

"Endonezya, ASEAN'ın bölgesel güvenlik için bir model ve ders niteliği taşıdığına inanıyor. Mimarisi, çatışma yerine işbirliğine, şüphe yerine güvene ve anlaşmazlık yerine diyaloğa dayanır. Türkiye, bu bölgede ve nihayetinde dünya için böyle bir mimariyi inşa etmede gerçek bir rol oynayabilir."

Purnama, Filistin'de insanların acı çektiğini ve bunun normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Filistin'de kalıcı barışın inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Purnama, "(Türkiye ve Endonezya) Küresel Güney'in liderleri ve Müslüman dünyasının sesleri olarak, kendi sınırlarımızın ötesinde, en acil olarak Filistin'de bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Purnama, dünyanın tüm milletlere yönelik daha adil bir sisteme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Dünya 5'ten daha büyüktür." ifadesini kullandı.

Resepsiyonun ardından geleneksel yemek servisi yapılarak, iki ülkenin yöresel dans gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA