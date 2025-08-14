Endonezya, Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Vizyonunu Reddetti

Endonezya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı "Büyük İsrail" vizyonunu reddederek, Filistin topraklarının ve bölgedeki diğer ülkelerin ilhakına karşı çıktığını duyurdu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Endonezya, İsrail Başbakanı'nın Filistin topraklarının ve bölgedeki diğer ülkelerin tamamen ilhakını öngören 'Büyük İsrail' vizyonunu reddediyor ve şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun vizyonunun uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu ve Filistin ile Orta Doğu'da barış ihtimalini azalttığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki barışın ancak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının korunması ve iki devletli çözümle mümkün olacağı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in her türlü ilhak ve kalıcı işgal girişimini reddetme" ve "barış ihtimalini zayıflatan İsrail politikalarını durdurmak için somut adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.