Haberler

Endonezya, İHA teknolojisini hızlandıracak tedbirler hazırlıyor

Endonezya, İHA teknolojisini hızlandıracak tedbirler hazırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla insansız hava aracı (İHA) teknolojisi geliştirilmesini hızlandıracak tedbirler hazırladığını duyurdu. Savunma Teknolojisi Kurumu Başkanı Tuğamiral Arif Harnanto, ilk aşamada görev tabanlı yol haritası geliştirileceğini, eğitim ve teknoloji tesislerinin kurulacağını, ulusal veri ve yapay zeka ekosistemi ile tedarik zincirinin güçlendirileceğini belirtti.

CAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla insansız hava aracı (İHA) teknolojisi geliştirilmesini hızlandıracak tedbirler hazırladığını duyurdu.

Endonezya Savunma Teknolojisi Kurumu Başkanı Tuğamiral Arif Harnanto, çarşamba günü ülkenin başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya İHA Fuarı'nda değerlendirmelerde bulundu. Harnanto, söz konusu tedbirlerin, ülkenin İHA teknolojisindeki ilerlemeleri benimsemesiyle, teknoloji ve insan kaynakları konusundaki hazırlığını artırmayı amaçladığını söyledi.

Harnanto, ilk aşamada savunma ihtiyaçları ve operasyonel senaryolardan yola çıkarak görev tabanlı bir yol haritası geliştirileceğini belirtti.

Harnanto, diğer tedbirler arasında, güçlü karşılıklı operasyon standartlarının oluşturulması, eğitim ve teknoloji tesislerinin geliştirilmesi ve İHA teknolojisinin kademeli olarak ilerletilmesinin bulunduğunu ifade etti.

Harnanto ayrıca ulusal bir veri ve yapay zeka ekosistemi kurmayı, İHA bağlantılı bileşenlere yönelik tedarik zincirini güçlendirmeyi ve böylece yerli savunma sanayileri için fırsatlar yaratmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı