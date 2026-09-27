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Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono BM'de bağımsız Filistin Devleti'ne destek verdi

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Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, BM Genel Kurulu'nda bağımsız Filistin Devleti kurulana dek Filistin halkının yanında olacaklarını bildirdi. Sugiono, Filistin meselesinin vicdani sınav olmaya devam ettiğini, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukukun ihlal edildiğini söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Filistin meselesinin "vicdani bir sınav" olmaya devam ettiğini belirterek, ülkesinin "bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek" Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini bildirdi.

Sugiono, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabında, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini ve bu durumun "BM Şartı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Cenevre Sözleşmeleri'nin henüz var olmadığı, 1945 yılı öncesi dönemin dünyasını" anımsattığını bildirdi.

Filistin meselesinin "vicdani bir sınav" olmaya devam ettiğini kaydeden Sugiono, " Endonezya, sömürgeciliğe karşı mücadelenin, uluslararası hukukun zayıf olduğu ve 'güçlünün haklı sayıldığı' bir dünyada mücadele etmenin ne anlama geldiğini bilir." diye konuştu.

Endonezya'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı gerçekleşene ve uluslararası hukuka uygun parametreler temelinde, iki devletli çözüm esas alınarak "bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek" Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Endonezya'nın bağımsızlık yolculuğunun Filistin halkına ve onların kendi geleceklerini tayin etme hakkına verdiği tutarlı desteği şekillendirdiğini belirten Sugiono, şunları söyledi:

"Egemenliğe saygı gösterilmeli ve sömürgeciliğe son verilmelidir. Filistin meselesi sadece belirli bir bölgeyi ilgilendiren bir sorun değildir. Bu mesele, çok taraflı sistemin, savunmak amacıyla kurulduğu ilkelere sadık kalıp kalamayacağının ve en çok ihtiyaç duyulan anlarda üzerine düşeni yapıp yapamayacağının bir sınavıdır."

MIKTA, ASEAN, BRICS ve D-8

Ülkesinin BM'ye olan inancını koruduğunu ancak örgütün "hizmet ettiği dünyayla birlikte evrilmesi gerektiğine" inandığını kaydeden Sugiono, "Kusurlu bir çok taraflılığın çözümü, daha az çok taraflılık değildir." ifadesini kullandı.

"Çözüm, daha güçlü ve daha iyi bir çok taraflılıktır." diyen Sugiono, Endonezya'nın BM Şartı'na bağlı kalarak diyaloğu açık tutmak, ortak paydalar oluşturmak ve pratik işbirliğini teşvik etmek için çalışacağını belirtti.

Endonezya'nın "bin dost az, tek bir düşman bile fazladır" anlayışı izlediğini kaydeden Sugiono, bu anlayışın Endonezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), G20, BRICS, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ve Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı marjındaki faaliyetlerine yön verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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