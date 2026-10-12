Endonezya'daki yangınlardan 46 Borneo orangutanı BKSDA tarafından kurtarıldı

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Endonezya'nın bazı bölgelerinde aylardır süren orman yangınlarından etkilenen nesli tehlike altındaki 46 Borneo orangutanının kurtarıldığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya'da temmuz sonunda başlayan ve aylarca süren orman yangınları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Borneo orangutanlarının yaşamını ve doğal yaşam alanlarını ciddi biçimde tehdit etti.

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA) yetkilileri, yangınların şiddetlendiği ağustos-ekim döneminde 46 Borneo orangutanını yangının etkilediği ormanlık alanlardan kurtardı.

Sağlıklı olduğu tespit edilen 8 orangutan Batı Kalimantan eyaletindeki koruma altındaki bir ormana yerleştirilirken, yangından etkilenen diğer bazı orangutanlar da yanık, yetersiz beslenme, şiddetli kansızlık ve diğer sağlık sorunları nedeniyle yoğun tedavi gördü.

Yetkililer, orangutanların doğaya salınabilmesi için uygun bölgelerin belirlenmesinde besin ve su kaynaklarının yeterliliğini, yaşam alanının genişliğini ve diğer ormanlık bölgelerle bağlantısını göz önünde bulunduruyor.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırdı.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA