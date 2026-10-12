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Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı, kül 900 metreye ulaştı

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Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 900 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Yerel saatle 06.19'da yaşanan 110 saniyelik patlama sonrası 6 saatte 31 volkanik deprem kaydedilirken yanardağın tehlike düzeyi 3. seviyede bulunuyor.

Endonezya'ya bağlı Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, 900 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağda yerel saatle 06.19'da yaşanan 110 saniyelik patlama nedeniyle ortaya çıkan küller, 900 metre yüksekliğe ulaştı.

???????Yanardağda 6 saatlik sürede 31 volkanik deprem kaydedildi.

Endonezya'nın alarm sistemine göre, yanardağın tehlike düzeyi "3. seviye" olarak kabul ediliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA
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