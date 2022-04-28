Endonezya'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle seyahatler arttı

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Terminale gelenler

Kuyrukta bekleyen kalabalık

Terminalden detaylar

Endonezya'da Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar başkent Cakarta'daki Kampung Rambutan Terminali'nde yoğunluğa neden oldu.