Endonezya'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle seyahatler arttı
AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Terminale gelenler Kuyrukta bekleyen kalabalık Terminalden detaylar Endonezya'da Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar başkent Cakarta'daki Kampung Rambutan Terminali'nde yoğunluğa neden oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Terminale gelenler
Kuyrukta bekleyen kalabalık
Terminalden detaylar
Endonezya'da Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar başkent Cakarta'daki Kampung Rambutan Terminali'nde yoğunluğa neden oldu.
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel