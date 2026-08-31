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Sinabung Yanardağı Faaliyete Geçti: Küller Şehri Kapladı

Sinabung Yanardağı Faaliyete Geçti: Küller Şehri Kapladı
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Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı patladı. 3.500 metre yüksekliğe ulaşan kül sütunu çevreyi kaplarken, yetkililer maske takılması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bölgede ikinci seviye alarm sürerken, bazı alanlarda faaliyet yasağı getirildi.

CAKARTA, 31 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti. Yanardağ yakınlarındaki Berastagi kenti volkanik küllerle kaplandı.

Sinabung Volkan Gözlem Merkezi Başkanı Armen Putra yaptığı açıklamada, yanardağ kraterinden 3.500 metre yüksekliğe ulaşan yoğun ve koyu renkli kül sütununun doğu ve güneydoğu yönüne yayıldığını söyledi.

Yaklaşık bir saat süren ve sismogramda 120 milimetre maksimum genlikle kaydedilen patlama, yolları ve araçları kül tabakasıyla kaplayarak görüş mesafesini düşürdü.

Vatandaşlara maske takma ve dikkatli olma çağrısı yapılırken, afet bölgesinde bulunan okullarda açık hava etkinliklerine katılan öğrenci ve öğretmenlere de maske kullanımı önerildi.

İkinci seviye alarm durumunun sürdüğü bölgede, zirvenin üç kilometrelik yarıçapı içinde ve güneydoğu kesimindeki 4,5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı. Volkan yamaçlarından doğan nehirlerin yakınında yaşayan bölge sakinlerine de olası lahar akıntılarına karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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