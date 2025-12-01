Endonezya'da Sel ve Heyelan Faciası: 502 Ölü, 508 Kayıp

CAKARTA, 1 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan üç eyalette kısa süre önce meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye yükselirken, 508 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının tam hızla devam ettiğini, seller nedeniyle Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'de yaklaşık 550.000 kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Yollarda meydana gelen hasar ve iletişim ağlarındaki kesintiler nedeniyle etkilenen bazı bölgelere ulaşılamadığı ve yardım malzemelerinin çoğunlukla hava yoluyla ulaştırıldığı kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto aynı gün yaptığı açıklamada kurtarma ve yardım çalışmalarını tüm güçleriyle sürdürdüklerini söyledi.

İklim değişikliği karşısında etkin şekilde hazırlık yapmaları gerektiğini kaydeden Prabowo, çevrenin korunması ve gelecekte görülebilecek aşırı hava olaylarına hazırlık konusunda yerel yönetimlerin daha büyük rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.