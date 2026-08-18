Endonezya'da Kritik Tehlike Altındaki Sumatra Fil Yavrusu Dünyaya Geldi

CAKARTA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletindeki bir fil koruma merkezinde, nesli kritik tehlike altında olan bir Sumatra fili yavrusu dünyaya geldi.

Güney Sumatra Doğal Kaynakları Koruma Ajansı Başkanı Daniwari Widiyanto, pazartesi günü doğan erkek yavrunun veterinerler ve bir fil bakıcısının gözetiminde olduğunu, doğumdan kısa süre sonra ayağa kalkabildiğini ve normal şekilde emmeye başladığını belirtti.

Kurak mevsimde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle koruma merkezi çalışanları, anne ve yavrunun vücut sıcaklıklarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla gölgelik alanlar, içme suyu ve banyo imkanları sağladı. Anne filin doğum sonrası toparlanmasını desteklemek amacıyla beslenmesine ek meyveler de eklendi.

Yetkililer, koruma merkezindeki hayvan bakımı prosedürlerine uygun olarak yavru ve annesinin sağlığını, gelişimini ve davranışlarını yakından izliyor.

Kaynak: Xinhua