Endonezya'da kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu en az 10 kişi öldü Güncel Haberler KUALA Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarında demir yüklü bir kamyonun okul önündeki durağa çarpması sonucu, çoğu ilkokul öğrencisi en az 10 kişi hayatını kaybetti. KUALA Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarında demir yüklü bir kamyonun okul önündeki durağa çarpması sonucu, çoğu ilkokul öğrencisi en az 10 kişi hayatını kaybetti. Paydos zilinin ardından Bekasi bölgesi ile Doğu Cakarta'yı birbirine bağlayan ana yoldaki otobüs durağında bekleyen, çoğu öğrenci yaklaşık 20 kişinin bulunduğu durağa otobüs çarptı. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar bölgedeki iki hastaneye kaldırıldı. Kamyon ayrıca bir telekomünikasyon direğine çarparak motosikletleri ve yoldan geçen bir kamyoneti ezdi. Kamyonetin sürücüsü de kazada hayatını kaybetti. Cakarta Trafik Polis Müdürü Latif Usman, soruşturma kapsamında kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / İdris Sülün Jakarta Güncel Haberler

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