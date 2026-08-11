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Bromo Dağı Yangınları Kontrol Altında

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı çevresinde 900 hektarlık alanı etkileyen orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kurak mevsim nedeniyle ülke genelinde yangınlar sürerken, duman nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı'nın çevresinde yaklaşık 900 hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Doğu Cava'daki Bromo Tengger Semeru Milli Parkı Müdürü Rudijanta Tjahja Nugraha, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bromo Dağı çevresinde geçen hafta başlayan yangınların, koruma altındaki çiçeklerin de bulunduğu yaklaşık 900 hektarlık alanı etkilediğini belirtti.

Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, parkın sadece dört noktasında yangınların sürdüğünü ifade eden Nugraha, ekiplerin alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan kurak mevsimin etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde yangınlar devam ediyor.

Endonezya Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6 eyalette yaklaşık 48 bin 900 hektarlık turbalık alan yandı.

Borneo Adası'ndaki Pontianak kentinde ise yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesinin sağlıksız seviyelere gerilemesi üzerine okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kaynak: AA
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