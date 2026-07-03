Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Tobelo bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 120,9 kilometre derinlikte olduğu belirtilirken, can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Tobelo bölgesinin batısında 58 kilometre açıkta olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin 120,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da verilmedi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay