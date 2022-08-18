Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

KUALA Endonezya'nın orta kesiminde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın orta kesiminde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya'nın orta kesimindeki Kuzey Sulawesi eyaletinin 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldığını duyurdu.

Açıklamada, depremin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 47 kilometre güneydoğusunda ve 155 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tsunamiyi tetikleme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title