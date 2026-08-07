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Endonezya'da 17 kişiyi yaralayan maymun yakalandı

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Endonezya'da Riau bölgesinde son 2 haftada 17 kişiye saldıran yabani maymun, yetkililerin 1 haftalık çalışması sonucu yakalandı. Saldırılar yollarda ve evlerde meydana geldi, okullar uzaktan eğitime geçti.

Endonezya'da yetkililer, son 2 haftada 17 kişiyi yaralayan yabani maymunu yakaladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Riau bölgesinde 25 Temmuz'dan bu yana 17 kişi kendilerine yabani bir maymunun saldırması sonucu yaralandı.

Maymun, yetkililerin 1 hafta süren çalışmaları sonucu yakalandı.

Yetkililer, saldırıların yollarda, evlerin önünde ve bazen de evlerin içinde olduğunu ve bazı kişilere yaralarından dolayı dikiş atılması gerektiğini aktardı.

Maymun saldırıları nedeniyle bölgede okullar uzaktan eğitime geçti.

Kaynak: AA
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