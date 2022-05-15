Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı - Haberler

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Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in toplantıya başkanlık etmesi

Endonezya-ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı toplant

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadiki'in meslektaşı ile görüşmesi ENDONEZYA - Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 15. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Sağlık Bakanları Toplantısına katılan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra ve Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin görüşme gerçekleştirdi.