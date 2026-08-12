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Endonezya Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor

Endonezya Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor
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Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı, elektrikli araç kullanımındaki artış nedeniyle kamuya açık şarj istasyonu sayısını artırma çalışmalarını hızlandırdı. Koordinatör Wahyudi Joko Santoso, yeni istasyonların iş modelleri için fırsatlar yaratacağını belirtti. Resmi verilere göre, 2026'nın ilk yarısında şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi 62,4 milyon kilovat-saate ulaşarak geçen yılın toplamını aştı.

CAKARTA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkede elektrikli araç kullanımındaki artış nedeniyle kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırma çalışmalarına hız verildiğini duyurdu.

Bakanlığın akıllı şebeke, elektrikli şarj ve depolama geliştirmeden sorumlu koordinatörü Wahyudi Joko Santoso salı günü bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yeni elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasının "çeşitli iş modelleri için fırsatlar yaratacağını" söyledi.

Wahyudi, "Bu çeşitliliğin, iş dünyasının katılımını artırması ve şarj altyapısı kurulumlarını hızlandırması bekleniyor" dedi.

Resmi verilere göre, kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi 2026 yılının ilk yarısında 62,4 milyon kilovat-saat seviyesine ulaştı. 2025 yılının tamamında bu amaçla 48,5 milyon kilovat-saat tüketilmişti.

Kaynak: Xinhua
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