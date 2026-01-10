Haberler

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Endonezya'nın kuzeybatısındaki Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğunu açıkladı. Deprem 51,6 kilometre derinlikte oluştu ve tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in kuzeybatı açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 6,5 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 51,6 kilometre derinlikte oluşan depremde, tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
