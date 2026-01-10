Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın kuzeybatısındaki Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğunu açıkladı. Deprem 51,6 kilometre derinlikte oluştu ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel