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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Fuat Koku Sitesi davasının 8'inci celsesinde mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanması için dosyanın ODTÜ'ye gönderilmesine karar verdi. Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi heyetinin bağımsız ve tarafsız olmasını isterken daha önce sanıklar lehine mütalaa hazırlayan akademisyenin heyette yer almamasını talep etti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu en az 69 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Fuat Koku ve Murat Fuatoğlu, şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ile kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci celsesinde, taraf avukatlarına bilirkişilerce aydınlatılmasını istedikleri hususlara ilişkin yazılı beyanda bulunmaları için iki haftalık süre verilmiş, eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın kusur durumunun tespiti için bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilmişti.

Davanın 8'inci celsesine, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

SANIK AVUKATLARI: DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLSİN

Sanık Murat Fuatoğlu ve Ali Onur Çinçinoğlu'nun avukatları, celse arasında yazılı beyanda bulunduklarını belirterek dilekçelerini yineledi ve dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.

Depremde eşi ve çocuklarını kaybeden Gazel Bozkurt ile ailesinden 12 kişiyi kaybeden Derviş Sönmez, binanın yıkılmasında sorumluluğu olanların cezalandırılmasını istediler.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN "OLASI KAST" TALEBİ

Müşteki avukatlarından Özgür Süzer, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu, bu nedenle yeni bir teknik bilirkişi raporu alınması gerektiğini söyledi. Görgü tanıkları ve video kayıtlarına göre binanın ilk depremden 6-13 saniye sonra yıkıldığını ifade eden Süzer, sanıkların "olası kast"la hareket ettiğini ve bu suçtan yargılanmaları gerektiğini savundu. Müvekkilinin torunu İbrahim Sönmez'in hala enkaz altında kayıp olduğunu hatırlatan Süzer, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Diğer müşteki avukatı Esmani Kırmızı da sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

ODTÜ'DEN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, dosyanın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Dekanlığı'na gönderilerek her sanığın sorumluluğunun ayrı ayrı değerlendirileceği, önceki bilirkişi raporlarına yönelik itirazları ve uzman mütalaalarını da inceleyen yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Ayrıca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu görevlileri hakkındaki 2024/395 sayılı soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, Fuat Koku Sitesi'nin altında bulunan iş yerlerini kimin işlettiğinin araştırılarak mahkemeye bildirilmesine hükmedildi.

Sanık Emrah Bulğurcu'nun beton döküm tutanaklarındaki imzaların kendisine ait olmadığı yönündeki itirazı üzerine ise eksik belge asıllarının tamamlanmasının ardından dosyanın imza ve yazı incelemesi için Adana Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 30 Mart 2027 tarihinde görülecek.

BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE BİLİMSEL BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Depremde yakınlarını kaybedenler, ODTÜ tarafından oluşturulacak bilirkişi heyetinden bağımsız, tarafsız, bilimsel verilere dayanan ve objektif bir rapor hazırlanmasını talep etti. Ayrıca, daha önce birçok deprem dosyasında sanıklar lehine mütalaa hazırlayan ODTÜ'lü akademisyenin de bilirkişi heyetinde yer almamasını istedi.

Kaynak: ANKA