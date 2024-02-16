EMO Konya İl Temsilciliği'nin Hizmet Yeri Açıldı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Konya İl Temsilciliği'nin hizmet yerinin açılışı yapıldı.

EMO İl Temsilcisi Özkan Keskin, Fevzi Çakmak Mahallesi Safa Sözen Ticaret Merkezi'ndeki hizmet yerinin açılışında, mühendislik disiplinin tarih boyunca ülkelerin gelişmiş seviyelerini hep yukarı taşıdığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde mühendislik çalışmalarının insanlığa büyük katma değer sağladığının görüldüğünü vurgulayan Keskin, "Ülkemize de bugün mühendislik disiplininin özellikle savunma, imalat sanayi, elektrik üretim teknolojisi, elektrik, elektrikli araçlar, yapay zeka gibi alanlarda kendi mühendislerimizle üretilerek geliştiğini görmekteyiz. Mühendislik, AR-GE ve uygulamalarının ülkemize değer kazandırdığını görmek bizleri de fazlasıyla gururlandırmaktadır." diye konuştu.

Keskin, EMO Konya İl Temsilciliğinin hizmet yerinde 1600 üyesiyle mühendislik gelişmelerinde katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hizmet yerinin açılışı gerçekleştirildi.