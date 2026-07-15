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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşadıklarını anlattığı konferansta, o gece alınan kararların kritik önemini ve Türkiye'nin süreçten güçlenerek çıktığını vurguladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşadıklarını "Bir İstanbul Polisinden 15 Temmuz Hikayesi" adlı konferansta anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video gösterildi.

Turanlı, buradaki konuşmasında, darbe girişimi sırasında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek, 15 Temmuz'un, İstanbul polisinin vatan hainlerine karşı kesintisiz mücadelesinde yaşadığı en uzun gece olduğunu söyledi.

Turanlı, "O gece devletin kurumlarını, komuta sistemlerini, liderliğimizi, kriz yönetimimizi küresel fitne merkezi sınadı. 'Bunlar ne yapabilir, nereye kadar yapabilir? Bu sefer olmasa bile bir başka gün halleri ne kadar güçlü kuvvetli?' onu test ettiler. Bizim irademizi test ettiler, dünyada böyle iradesi test edilmiş ve böyle bir sonuç ortaya çıkmış çok az sayıda ülke vardır." dedi.

Turanlı, 15 Temmuz gecesi alınan kararların kritik önem taşıdığını, güvenlik güçlerinin zamanında ve koordineli müdahalesinin sürecin seyrini etkilediğini dile getirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlenerek çıktığını belirten Turanlı, "Aşık olduğum devletim, aşık olduğum milletim bugün eskisinden çok daha güçlü. Kurumlar, her şey yerli yerinde. Bugün yine nöbet devam ediyor. Kahramanlar yine yerinde." diye konuştu.

Konferansta 15 Temmuz gecesine ait telsiz kayıtlarını dinleten Turanlı'nın telsizden ekiplere seslenişi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından Turanlı'ya, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı "Celaleddin Harezmi" isimli eser hediye edildi. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Turanlı'ya plaket takdim etti.

Konferansın ardından NKÜ fuaye alanında 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra Vali Soytürk, Rektör Prof. Dr. Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Turanlı ve protokol üyeleri, Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nı ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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