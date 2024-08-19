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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanarak Ankara'ya uğurlandı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Demirtaş, Bursa'da düzenlenen programda veda konuşması yaparak Bursalılara teşekkür etti. Uğurlama töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliğinde düzenlenen programda konuşan Demirtaş, bir yıl gibi önemli bir süredir Bursa'yı tanımaktan ve Bursalılara hizmet etmekten duyduğu onuru dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandığını hatırlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Allah bizleri mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, güvenli, refah, mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla, tüm ekiplerimizle, Sayın Bakanımızın başkanlığında inşallah bu süreci yürüteceğiz. Uluşehirlilerin haklarını bana helal etmesini istiyorum. Benden taraf helal olsun. Çok iyi insanlarımız var. Yeter ki bu insanlara ulaşalım. O insanların gönüllerini alalım. Gönüllerine girelim. Yani tek bir şey var o da; milletin hizmetinde olacaksınız. Milletin hizmetkarı olacaksınız ve böylelikle çok şükür sağ olsunlar bizi sevmişler, bugün buraya gelmişler. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından valilik personelince Mahmut Demirtaş'a çiçek verildi.

Personel ve Bursalılardan helallik isteyen Demirtaş, yeni görev yeri olan Ankara'ya uğurlandı.

Uğurlama töreninde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Mahmut Demirtaş Ankara bursa Güncel Haberler

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