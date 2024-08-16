Üye Girişi
Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Ayrıca, çeşitli devlet kurumlarında da değişiklikler gerçekleştirildi. Haberde ayrıca, üniversitelerde ve diğer kurumlarda yapılan rektör atamaları da yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yaş haddinden emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na Coşkun Yılmaz getirildi.

Karara göre; 22 il emniyet müdürü, 12 Polis Başmüfettişi, merkez emniyet müdürü, İçişleri müşaviri, asayiş daire başkanı, narkotik suçlarla mücadele başkanı ve siber suçlarla mücadele başkanı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeni görevlere atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 6 general ile 16 albay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 amiral ve 1 albay 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereği bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 42 general ile 41 albay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 5 amiralin, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince görev yerleri değiştirildi.

Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Bünyamin Kırbıyık atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Osman Yıldız, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım atandı.

13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat, ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ise Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Mahmut Demirtaş Orgeneral Jandarma Jandarma Rektör Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kiminle oynayacak? Ali Çardakçı kimdir? Yeni Jandarma Genel Komutan Ali Çardakçı kaç yaşında, nereli? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 16 AĞUSTOS | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! 16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! Resmi Gazete atama kararları 2024! Resmi Gazete bugün (16 Ağustos) kararları neler? HAMSTER KOMBAT 16 AĞUSTOS CUMA GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaç TL oldu? 16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları! Emniyet Genel Müdürü kim oldu? Mahmut Demirtaş kimdir? Resmi Gazete'de yayınlandı! Aydemir Akbaş çocuğu var mı? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,? Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak? Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki! Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? 16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?
title