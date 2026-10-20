Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emniyet Genel Müdürü Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish'i kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Genel Müdürü Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abu Jaish ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Fidan görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abu Jaish, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Nasri Khalil Abu Jaish ve beraberindeki heyet, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede; Türkiye ve Filistin arasında tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dayanan köklü ilişkilere dikkati çeken Sayın Genel Müdürümüz, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti. Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Sayın Nasri Khalil Abujaish'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti."

Kaynak: ANKA
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deplasman var, Beşiktaş yok

Taraftarlar ah vah ediyor! Beşiktaş'ın yeni kabusu

Manisa'da baba ve oğluna silahlı saldırı! Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin olay yerinde öldü

Baba ve oğlu aynı anda can verdi! Saldırının nedeni hâlâ sır
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

Görüntüdeki adamın mesleğini duyanlar inanamıyor
Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak

Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan