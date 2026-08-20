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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan KKTC'ye resmi ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan KKTC'ye resmi ziyaret
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, KKTC Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede adli ve idari kolluk hizmetleri, siber suçlarla mücadele ve teknik altyapı alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, KKTC Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile bir araya gelerek adli ve idari kolluk hizmetleri, siber suçlarla mücadele ve teknik altyapı alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü arasındaki köklü iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi, güvenlik alanındaki mevcut çalışmaların geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan ve beraberindeki heyet tarafından Lefkoşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Sayın Genel Müdürümüz ve beraberindeki heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ardından KKTC Polis Genel Müdürü Sayın Ali Adalıer ile bir araya gelindi. Görüşmede, KKTC Polis Teşkilatının faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, adli ve idari kolluk hizmetleri, siber suçlarla mücadele ve teknik altyapı gibi güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı."

Kaynak: ANKA
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