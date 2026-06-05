Haberler

"Emma Sevimli Köpek" filmi sinemaseverlerle buluştu

'Emma Sevimli Köpek' filmi sinemaseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mohsen Rabiei'nin yönettiği 'Emma Sevimli Köpek', barınaktan sahiplenilen bir köpeğin maceralarını ve aile bağlarını konu alıyor. Filmin geliri, terk edilmiş ve yardıma muhtaç hayvanlara bağışlanacak.

Yönetmenliğini Mohsen Rabiei'nin üstlendiği "Emma Sevimli Köpek" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Griffin Pictures yapımı film, barınakta yaşayan "Emma" isimli sevimli bir köpeğin Eda ve babası tarafından sahiplenilmesinin ardından yaşadığı maceraları konu alıyor.

Ailesiyle güçlü bir bağ kuran "Emma"nın sosyal medyada ün kazanmasının ardından gelişen olayları anlatan yapımda, "Emma"yı kaçırmak isteyen kişilerin başarısız girişimleri ve yaşanan komik kovalamacalar izleyiciyle buluşuyor.

Çocuk ve aile türündeki film, hayvan sevgisi, dostluk ve aile bağlarını ele alırken, filmin oyuncu kadrosunda King Charles cinsi köpek "Emma"nın yanı sıra Abdül Süsler, Emre Tetikel, Sercan Boztepe, Sevim Tekin Gözaydın, Pounar Asoubar ile çocuk oyuncular Bihter Yaman, Shaylin Rahili, Pasha Rahili, Atlas Süsler ve Mete Gözaydın yer alıyor.

Yönetmen Mohsen Rabiei, filme ilişkin AA muhabirine değerlendirmesinde, yapımın çocuklar ve aileler için sıcak ve duygusal bir hikaye anlattığını belirterek, "Filmin en önemli amacı, çocukların hayvanlarla güçlü bir bağ kurmasını ve onları ailenin bir parçası olarak görmesini sağlamaktır. Çünkü onlar gerçekten hayatımızdaki en gerçek ve en sadık dostlardır." ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisi ve merhamet duygusunu çocuklara aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Rabiei, filmin tüm gelirinin daha önce sahiplenilmiş ancak sonradan terk edilmiş hayvanlara, yardıma muhtaç ve hasta hayvanlar ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bağışlanacağını kaydetti.

Rabiei, İran sinemasındaki çocuk filmlerinin duygusal anlatımını Türk oyuncular ve Türk kültürüyle harmanlamaya çalıştığını söyleyerek, "Ailece keyifle ve duygulanarak izlenebilecek özel bir proje olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti

A takımını yeniden topladı, grup toplantısı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali