Emine Erdoğan: Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin hayırlı olmasını diliyorum
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından İstanbul Bahçelievler'de Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin çalışına dair paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Şefkat ve umutla şekillenen Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan gönül birliğinin kalıcı sembollerinden olan bu anlamlı eser, devlet korumasındaki çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği sıcak ve destekleyici bir yaşam alanı sunuyor. Eğitimden sağlığa, sosyal gelişimden psikolojik desteğe kadar her ayrıntının özenle düşünüldüğü bu yuvada; her bir çocuğumuzun kendini değerli hissetmesine, yeteneklerini keşfetmesine ve geleceğe umutla hazırlanmasına imkan tanınıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığa ve yüzlerindeki içten tebessümlere tanıklık etmek, hayata geçen her hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettirdi. Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin de bu merhamet ve sorumluluk anlayışının somut bir tezahürü olarak evlatlarımıza aydınlık kapılar açılmasına vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı proje için başta değerli kardeşim Şeyha Fatıma bint Mubarak olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
