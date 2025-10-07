Haberler

Emine Erdoğan, Filistin için yardım konserine katılacak

Emine Erdoğan, Filistin için yardım konserine katılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CSO Tarihi Salon'da düzenlenecek 'Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek Konseri'ne katılıp, Filistin halkına desteğini gösterecek.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğu tarafından, 8 Ekim Çarşamba günü, Ankara'da CSO Tarihi Salon'da, 9 Ekim Perşembe günü ise İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda, flamenko gösterisinin de yer aldığı yardım etkinliği düzenlenecek. İki kentteki etkinlikten elde edilecek bilet geliri, Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla Ankara'da CSO Tarihi Salon'daki etkinliğe katılacak. Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nın yönetiminde gerçekleşecek flamenko gösterisinde, 13 şarkıcı ve dansçı sahneye çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
