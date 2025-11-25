Haberler

Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

Alternatif tıp alanında Türkiye'nin Avrupa bölgesinde bilgi birikimi ve tecrübe açısından öncü konumuna işaret edilen görüşmede, Kluge, Türkiye'nin Gazze konusundaki öncü rolü nedeniyle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin, kültürel miras ve sağlık inovasyonunun bir parçası olarak geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıbbı teşvik etmedeki liderliğini takdir eden Kluge, çocuk ve ergen sağlığını geliştirmede ortak çalışma yürütülmesi talebinde bulundu.

Türkiye'nin, COP31'e ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin başarısını kutlayan Kluge, sağlık ile sürdürülebilirliği, küresel iklim tartışmalarına entegre etme önerisinde bulundu.

Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ise "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri Kluge ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Küresel sağlık gündemine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
