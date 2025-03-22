Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Çağrısı

Emine Erdoğan : "Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir"

İSTANBUL - Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen " Dünya Su Günü" programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, " Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir. Milletimizin hiçbir zaman, bu nimetten mahrum kalmamasını, Allah'tan niyaz ediyorum. Yediden yetmişe herkesi, su seferberliğinde yerini almaya davet ediyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü : Su Verimliliği Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Erdoğan, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlattıklarını ve milli bir sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle yola koyulduklarını, bu doğrultuda birçok strateji oluşturularak eylemler belirlediklerini söyledi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin de önemli çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, tüm bakanlara, kurumlara, sanayiden akademiye tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Düzenlenen zirvede Su Verimliliği İşbirliği Protokolünü imzalayacak olan bakanlar ile kurum başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programına destekleri için ayrıca şükranlarını sunarak, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İş işten geçmeden tedbir almak gerekir"

Emine Erdoğan, "Susadığınızda kuyu açmak için çok geçtir. Yani bir sorun kapımıza dayanmadan yaklaşan tehlikenin ayak seslerini duymak ve iş işten geçmeden tedbir almak gerekir. Dünyaya baktığımızda denizlerle, okyanuslarla, göllerle, ırmaklarla kaplı masmavi bir gezegen görüyoruz. Bu nedenle suyun bitmeyecek bir kaynak olduğuna dair yanlış bir ön kabulle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fikirler gayretler ve iyi niyetler birleştirilebilirse Türkiye'nin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasının önüne geçilebileceğini vurgulayan Erdoğan, "İşe su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Su verimliliği, asgari miktardaki sudan azami fayda sağlamaktır. Diğer bir deyişle, su kayıplarını önlemek, israfı engellemek ve tek bir damla suyu bile ziyan etmemektir. Bu yaklaşımı kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymaktır." sözlerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının her alan için belirlediği bazı hedefleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün itibariyle su kayıplarımız yüzde 32 seviyesindedir. Bu kaybı, 2030'da yüzde 25'e düşüreceğiz. Endüstride verimliliği 2030'da, yüzde 30'a yükselteceğiz. Tarımsal sulamada, şu anda yüzde 50 olan verimliliği 2030'da yüzde 60'a çıkaracağız inşallah." diye konuştu.

Emine Erdoğan, programa katılan kadın çiftçilerden verimli su kullanımı meselesini sahiplenmeleri ricasında bulunarak, "Sizler toprağın, bereketin, nimetin dilini en iyi bilenlersiniz. Tarımsal sulamadaki kayıpların önüne geçeceğinize, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacağınıza yürekten inanıyorum. Toprağımız gibi, suyumuz da sizlere emanettir." dedi.

Birleşmiş Milletler temsilcileri video mesaj gönderdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın da konuşma yaptığı programda, BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen ile BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach'ın program için gönderdiği video mesajlar izlendi. Türkiye'ye, Dünya Su Günü'nde düzenledikleri etkinlik için teşekkür eden Inger Andersen, video mesajında, 2025 Dünya Su Günü'nün buzulların korumasına odaklandığını belirterek, "Dünya, iklimi istikrara kavuşturmak, etkili dağ uyum stratejileri uygulamak ve iklim dirençli, sürdürülebilir kalkınma yollarını destekleyen, doğa temelli çözümleri hayat geçirmek için cesur adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Erol Özvar "Su Verimliliği İş Birliği Protokolleri"ne imza attı